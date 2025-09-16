Das Gut Krauscha in Sachsen ist auf den ökologischen Landbau mit dem Schwerpunkt Saatgutvermehrung spezialisiert. Jetzt hat das Gut die erste vertikale Photovoltaik-Großanlage Ostdeutschlands installiert. Der Agri-Solarpark Krauscha ist in Betrieb gegangen. Der neue Solarpark in Sachsen ist ein Pionierprojekt. Denn mit einer Leistung von 1,8 MW ist er laut der Next2Sun-Gruppe die erste vertikale Photovoltaik-Großanlage in ganz Ostdeutschland. Next2Sun hat die Agri-Photovoltaik-Anlage nach dem vertikal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver