München (ots) -Topstars wie Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Paul Pogba, Alexis Sánchez oder Erling Haaland haben bei diesem Turnier erstmals die Weltbühne des Fußballs betreten: vom 27. September bis 19. Oktober wird die FIFA U20-Weltmeisterschaft 2025 in Chile ausgetragen. MagentaTV und MagentaSport zeigen exklusiv täglich das jeweilige Topspiel der WM live. Über das Freemium-Angebot von MagentaTV (magenta.tv) werden die Spiele auch kostenlos für alle - ohne Login und ohne Registrierung - ausgestrahlt. Insgesamt werden 18 ausgewählte WM-Partien gezeigt, darunter mit Argentinien, Brasilien, Italien und Spanien die besten Teams. Die Highlights der Partys sind außerdem auf allen MagentaSport Plattformen sowie in den Social-Media-Kanälen abrufbar. Attraktiver Fußball mit großartigen Talenten - das ist die U20-WM! Präsentiert von einem Top-Kommentatoren-Team: Mit dabei sind Christian Straßburger, Alexander Klich, Oliver Forster, Oskar Heirler und Martin Piller.24 Nationen aus allen sechs Kontinentalverbänden nehmen an der Endrunde in den Städten Santiago, Valparaíso, Rancagua und Talca teil - darunter fünf ehemalige Weltmeister und mit Neukaledonien ein Neuling. Gesucht wird der Nachfolger von Uruguay. Deutschland ist nicht vertreten. Gespielt wird zunächst in sechs Gruppen mit je vier Teams, bevor es in die K.-o.-Phase mit Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie dem Spiel um Platz 3 und das große Finale geht.Sportlich verspricht die Endrunde packende Duelle bereits in der Vorrunde. Gastgeber Chile trifft in der Gruppe A auf Neuseeland, Japan und Ägypten. Gruppe C gilt als besonders attraktiv: Brasilien, Mexiko, Spanien und Marokko kämpfen hier um den Einzug in die K.-o.-Phase. Argentinien vermisst sich mit Italien, Australien und Kuba. Der offizielle Turnierslogan "Legends in the making" bringt den Charakter des Wettbewerbs auf den Punkt - hier machen sich die Stars von morgen einen Namen.Die Topspiele der U-20-WM bei MagentaSport in der ÜbersichtGruppenphase27. September ab 21.50 Uhr: Südkorea - Ukraine28. September ab 21.50 Uhr Italien - Australien29. September ab 21.50 Uhr Frankreich - Südafrika30. September/01. Oktober ab 00.50 Uhr: Chile - Japan1. Oktober ab 21.50 Spanien - Mexiko2. Oktober ab 21.50 USA - Frankreich3. Oktober ab 21.50 Uhr Ukraine - Paraguay4. Oktober ab 21.50 Spanien - Brasilien5. Oktober ab 21.50 Uhr Neukaledonien-FrankreichAchtelfinale07. Oktober ab 21.20 Uhr08. Oktober ab 21.20 Uhr09. Oktober ab 21.20 UhrViertelfinale11. Oktober ab 21.50 Uhr12. Oktober ab 21.50 UhrHalbfinale15. Oktober ab 21.50 Uhr15. Oktober/16. Oktober ab 00.50 UhrSpiel um Platz 318. Oktober ab 20.50 UhrFinale19. Oktober/20. Oktober ab 00.50 UhrPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6118720