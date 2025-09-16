Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der Entertainer Jan Böhmermann werden demnächst bei einem Streitgespräch im Berliner "Haus der Kulturen der Welt" aufeinandertreffen. Wie die "Rheinische Post" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Unionskreise berichtet, soll es bei der Diskussion unter anderem um die "Macht der Tech-Konzerne" gehen.



Stattfinden soll die Veranstaltung demnach am 8. Oktober um 20:30 Uhr. Kritisch hatte sich Böhmermann zuletzt über einen Satz von Weimer in einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche Zeitung" geäußert: "Es geht darum, die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren zu weiten, anstatt sie zu verengen", so der Staatsminister in dem Beitrag.



Vom 27. September bis 19. Oktober wird Böhmermann im "Haus der Kulturen der Welt" eine Ausstellung mit dem Titel "Die Möglichkeit der Unvernunft" zeigen. Konzipiert wurde sie mit dem Produktionsteam seiner Fernsehsendung "ZDF Magazin Royale".





