Robinhood | Alphabet | SAP - Oracle mit Tiktok-Clou?
|12:55
|Aufgeblähte Pixel 7: Nächstes Google-Smartphone fällt mit Akku-Problemen auf
|12:43
|Google plots further £5B UK AI investment
|12:39
|Pixel 10 im Teardown: Google-Handy hat zwei große Schwächen
|12:29
|Analysis:From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
|12:26
|Google verteidigt KI-Zusammenfassungen nach Klage von Rolling-Stone-Mutterkonzern
|Zeit
|12:53
|Police Probes Three TikTok Cases Involving Sedition, Insults, And Misuse Of Royal Symbols
|12:18
|Oracle Surges Over 3% In Pre-Market Amid TikTok Deal Speculation, AI Infrastructure Momentum
|11:54
|11:10
|Oracle-Aktie: Jetzt auch noch TikTok?
|Bei der Oracle-Aktie geht es dieser Tage hoch her. Nachdem der Kurs des Technologiekonzerns vor einer Woche einen gewaltigen Sprung nach oben machte, sackte er zum Wochenschluss wieder unter 300 US$....
|10:54
|Rettung in letzter Minute? Trump bestätigt TikTok Deal
|Zeit
|13:13
|Letzte Chance für Oracle Anleger auf heutige Schockmeldung zu reagieren. Bitte jetzt lesen, denn sonst ist es zu spät!
|13:01
|Prediction: Oracle's OpenAI Deal Could Be a Disaster Waiting to Happen
|12:18
|Oracle Surges Over 3% In Pre-Market Amid TikTok Deal Speculation, AI Infrastructure Momentum
|12:10
|How boring Oracle became cool again
|11:54
|Zeit
|11:54
|09:02
|Die nächsten Highflyer vor dem IPO kaufen: Robinhood macht's möglich
|Die bei Privatanlegern überaus beliebte Trading-Plattform plant einen revolutionären Schritt: Mit einem neuen, börsennotierten Fonds sollen US-Kleinanleger bald in private Unternehmen und vielversprechende...
|03:54
|Robinhood Ventures Fonds bereit, den $10T Privatmarkt für Einzelhändler zu transformieren
|Mo
|Robinhood plans to launch a startups fund open to all retail investors
|Mo
|Robinhood Launching Private Fund for Retail Investors
|Zeit
|13:13
|Letzte Chance für SAP Anleger auf heutige Schockmeldung zu reagieren. Bitte jetzt lesen, denn sonst ist es zu spät!
|11:54
|11:13
|BRISANTE Meldung setzt SAP Aktionäre unter Zugzwang. Bitte reagieren Sie jetzt sofort!
|09:51
|RISE with SAP: Transformation mit Weitblick
|09:45
|Entwarnung für SAP-Anleger: Analyst sieht keine Gefahr durch Oracle
|WALLDORF (IT-Times) - Zum deutschen Softwarekonzern SAP haben sich Analysten von Jefferies in einem Research-Update gemeldet und bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Das US-Analysehaus Jefferies...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|215,15
|+0,56 %
|BYTEDANCE LTD
|-
|-
|ORACLE CORPORATION
|269,25
|+4,85 %
|ROBINHOOD MARKETS INC
|97,51
|-0,07 %
|SAP SE
|213,85
|-0,37 %