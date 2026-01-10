Am Freitag stiegen die Aktien von SAP um 2,83 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im DAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 212,35 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 214,25 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceDie SAP-Aktie konnte in der vergangenen Woche eine erfreuliche Entwicklung vorweisen. Mit einem Plus von 5,15 Prozent sicherte sie sich einen Platz in den Top Ten der 40 ...

