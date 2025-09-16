EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

hep solar baut Präsenz in Europa mit Markteintritt in Italien aus



16.09.2025 / 12:00 CET/CEST

Güglingen, 16. September 2025 - Der internationale Solarspezialist hep solar erweitert seine Aktivitäten in Europa und erschließt nun auch den italienischen Markt. Damit ist das Unternehmen aus Güglingen neben Deutschland und Polen in einem weiteren strategisch wichtigen europäischen Markt aktiv. hep solar plant, in den kommenden zwei Jahren eine Pipeline von 400 bis 500 MWp an Solar- und Energiespeicherprojekten in Italien aufzubauen. Erste Flächen und Projekte wurden hierfür bereits gesichert. "Mit dem Eintritt in den italienischen Markt setzen wir unsere Strategie konsequent fort, den europäischen Markt stärker in den Fokus zu rücken", erklärt Martin Vogt, Global Head of Project Development bei hep solar. "Italien zählt zu den dynamischsten Solarmärkten Europas - mit ambitionierten Ausbauzielen und einer hohen Nachfrage nach Photovoltaik und Speicherlösungen. Für hep solar bietet das nicht nur die Chance, die Präsenz in Europa auszubauen, sondern ist auch ein wichtiger Beitrag zur geografischen Diversifikation unseres Projektportfolios." Italien ist derzeit der viertgrößte Solarmarkt der EU und verfolgt ehrgeizige Ziele im Bereich Photovoltaik und Energiespeichersysteme, sogenannte Energy Battery Storage Systems (BESS). Im Jahr 2024 erreichte das Land eine installierte Solarleistung von 36 GW. Bis 2030 soll Photovoltaik mit 79 GW mehr als die Hälfte der erneuerbaren Stromerzeugungskapazität ausmachen. Die Nachfrage ist getrieben vor allem durch hohe Strompreise, den Wunsch nach Energieunabhängigkeit und staatliche Förderungen wie Einspeisevergütungen, Zertifikate für erneuerbare Energien und steuerliche Anreize.



Über hep solar

hep solar ist der Solarspezialist für Projekte und Investments aus einer Hand. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut, betreibt und finanziert das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Europa, Japan und Nordamerika. Als Zukunftsmacher verbindet die Unternehmensgruppe Know-how in den Geschäftsfeldern Investment, Projects, hep yolar und PV plants - und deckt somit von Anfang bis Ende die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Finanzierung über die Projektentwicklung und den Bau bis zum langfristigen Betrieb. hep solar beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Polen, Italien, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



