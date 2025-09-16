EQS-News: hep global GmbH
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
hep solar baut Präsenz in Europa mit Markteintritt in Italien aus
"Mit dem Eintritt in den italienischen Markt setzen wir unsere Strategie konsequent fort, den europäischen Markt stärker in den Fokus zu rücken", erklärt Martin Vogt, Global Head of Project Development bei hep solar. "Italien zählt zu den dynamischsten Solarmärkten Europas - mit ambitionierten Ausbauzielen und einer hohen Nachfrage nach Photovoltaik und Speicherlösungen. Für hep solar bietet das nicht nur die Chance, die Präsenz in Europa auszubauen, sondern ist auch ein wichtiger Beitrag zur geografischen Diversifikation unseres Projektportfolios."
Italien ist derzeit der viertgrößte Solarmarkt der EU und verfolgt ehrgeizige Ziele im Bereich Photovoltaik und Energiespeichersysteme, sogenannte Energy Battery Storage Systems (BESS). Im Jahr 2024 erreichte das Land eine installierte Solarleistung von 36 GW. Bis 2030 soll Photovoltaik mit 79 GW mehr als die Hälfte der erneuerbaren Stromerzeugungskapazität ausmachen. Die Nachfrage ist getrieben vor allem durch hohe Strompreise, den Wunsch nach Energieunabhängigkeit und staatliche Förderungen wie Einspeisevergütungen, Zertifikate für erneuerbare Energien und steuerliche Anreize.
16.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht
