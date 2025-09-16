

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.09.2025 / 12:06 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Paul Nachname(n): Hitchin

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Evotec SE

b) LEI

529900F9KI6OYITO9B12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005664809

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,91 EUR 73.875,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5,91 EUR 73.875,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





