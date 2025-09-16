© Foto: Dall-EHelius Medical Technologies begeistert mit einem gigantischen Solana-Treasury-Plan. Die Aktie steigt nach der Ankündigung um mehr als 200 Prozent.Der an der Nasdaq gelistete Medizintechnikhersteller Helius Medical Technologies hat am Montag eine Private-Equity-Finanzierung über 500 Millionen US-Dollar angekündigt, um eine Solana-basierte Treasury aufzubauen. Ziel ist es, den nativen Token des Solana-Netzwerks (SOL) als Reservevermögen zu akkumulieren und damit in direkte Konkurrenz zu neuen Marktteilnehmern wie Forward Industries zu treten, die erst letzte Woche rund 1,58 Milliarden US-Dollar in SOL investiert haben. Die Aktie von Helius schoss nach Bekanntgabe der Pläne um mehr als 200 …Den vollständigen Artikel lesen ...
