Der Dax zählt bereits die Stunden bis zur Leitzinsentscheidung der Fed und deren Projektionen.Vom Ausgang des morgigen Termins dürfte maßgeblich davon abhängen, wie sich die Börsen in den kommenden Wochen entwickeln werden. Doch bereits der heutige Dienstag hält einige potenzielle Aufreger bereit. In den USA werden noch heute zahlreiche wichtige Konjunkturdaten erwartet. Vor allem die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im August sowie die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
