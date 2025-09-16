Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed morgen wirft seine Schatten voraus - am deutschen Aktienmarkt mag nicht so richtig Kauflaune aufkommen. Beiersdorf-Aktionären dürfte eine gestrichene Kaufempfehlung die Stimmung sogar eindeutig vermiest haben. Die Papiere des Nivea-Konzerns verloren am Vormittag zwischenzeitlich fast drei Prozent, bevor sie sich wieder etwas stabilisieren konnten. Das Analysehaus Jefferies sieht den Hersteller von tesa-Klebefilm, Hansaplast-Pflastern und der weißen Hautpflege-Creme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag