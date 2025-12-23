Noch ist das Börsenjahr 2025 nicht zu Ende, doch die Verlierer dürften mit Adidas, Beiersdorf und Symrise bereits feststehen. Ein Chartcheck soll klären, wo 2026 die Chancen für eine Trendwende am besten stehen. Börsenjahr 2025: Deutscher Aktienmarkt besser als US-Werte ... Sofern in den wenigen noch verbliebenen Handelstagen nicht noch etwas völlig Unerwartetes geschieht, steuert der deutsche Aktienmarkt auf den Abschluss eines erfolgreichen Börsenjahres zu. Mit einem Plus von 21,8 Prozent hat der DAX den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+16,9 Prozent) klar outperformen können. Für den Nebenwerteindex SDAX ist es mit einem Plus von 22,1 Prozent sogar noch ein kleines bisschen besser gelaufen. …Den vollständigen Artikel lesen
