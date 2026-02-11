Eine Studie der Investmentbank Goldman Sachs zu Chemieaktien hat den Sektor weiter beflügelt. Drei deutsche Chemie-Werte konnten davon mit Kurszuwächsen von bis zu zehn Prozent besonders profitieren. Die Investmentbank Goldman Sachs hat mehrere Chemie-Aktien neu bewertet und mit Kaufempfehlungen und höheren Zielen für kräftige Kursschübe gesorgt. Trotz immer noch schlechter Branchenstimmung registriert Analystin Georgina Fraser Anzeichen einer Wirtschaftsbelebung und eines verbesserten Umfelds. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
