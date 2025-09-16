Kaum ein Verband der Energiewirtschaft hat den vom Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche vorgelegten Bericht unkommentiert gelassen. Die Reaktionen haben aber eine große Bandbreite, und der Diskurs verläuft durchaus auch innerhalb der Photovoltaik- und Erneuerbare-Energien-Branche kontrovers. Der am Montag vorgelegte, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erstellte Monitoringbericht zur Energiewende hat zwar knapp 260 Seiten, deren gründliche Auswertung auch für Fachleute ein wenig Zeit braucht. Trotzdem gab es erwartungsgemäß sehr bald nach Erscheinen des Reports ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland