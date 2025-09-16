Victoria, Seychellen - Bitget, die weltweit tätige Universal Exchange (UEX), begeht ihr 7-jähriges Bestehen unter dem Motto GearUpTo7. Mit dem Jubiläum startet die Plattform in eine neue Ära kryptointegrierter Finanzlösungen. Vom Krypto-Pionier zum globalen PlayerSeit seiner Gründung hat Bitget das Ökosystem durch Partnerschaften, Community-Initiativen und kontinuierliches Wachstum stark ausgeweitet. Kooperationen mit Lionel Messi, Juventus Turin, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab