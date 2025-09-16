EQS-News: Schaeffler AG
Herzogenaurach | 16. September 2025 | Schaeffler veranstaltet heute einen Kapitalmarkttag für institutionelle Investoren und Analysten in Frankfurt am Main. Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG, die vier Spartenvorstände Thomas Stierle, Matthias Zink, Jens Schüler und Sascha Zaps sowie Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, stellen die aktuelle Unternehmensstrategie vor, geben eine Einschätzung zur Marktsituation und erläutern den Ausblick.
Klaus Rosenfeld sagt: "Nach der Akquisition von Vitesco sind wir bestens positioniert, um unsere strategische Vision zu realisieren, die führende Motion Technology Company zu schaffen. Die Integration von Vitesco schreitet zügig voran. Unser erweitertes Produktportfolio untermauert unsere Ambition, in jeder Sparte weltweit zu den drei führenden Unternehmen zu werden. Schaefflers beschleunigtes Wachstum im Bereich der E-Mobilität in Verbindung mit unserer etablierten Marktposition im Bereich Powertrain & Chassis bilden dafür eine solide Basis. Darüber hinaus haben wir in der Sparte Vehicle Lifetime Solutions erhebliche Fortschritte erzielt und gewinnen durch kontinuierliche Outperformance weitere Marktanteile. Nicht zuletzt bauen wir unsere Spitzenposition im Geschäft mit Lagern und Industrielösungen weiter aus, um auch in weiteren Märkten, wie erneuerbare Energien und Luft- und Raumfahrt, erfolgreich zu sein. Unsere Mittelfristziele für das Jahr 2028 sehen vor, dass wir unser EBIT vor Sondereffekten verdoppeln und den Free Cash Flow signifikant verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Ziele erreichen werden. Zugleich richtet Schaeffler den Blick über den aktuellen Planungszeitraum hinaus. Bis zum Jahr 2035 wollen wir etwa zehn Prozent unseres Umsatzes mit neuen zukunftsträchtigen Aktivitäten erzielen. Dazu zählen Wachstumsfelder wie Humanoide Roboter, Verteidigung und das Zukunftsfeld eAviation."
Schaffung der führenden Motion Technology Company
Konsequenter Fokus auf Umsetzung
Mittelfristziele 2028 für die Schaeffler Gruppe und die vier Sparten
Die Sparte Powertrain & Chassis überzeugt durch eine starke Basis mit dem Potenzial, Marktanteile auszubauen, um mit einem aktiven Portfoliomanagement die Marge und den Cash Flow zu sichern. Konkret rechnet Schaeffler mit einem Umsatz von 8 bis 8,75 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 10 bis 12 Prozent.
Für die Sparte Vehicle Lifetimes Solutions mit ihrem ganzheitlichen und breiten Aftermarket-Portfolio zielt Schaeffler auf eine deutliche Outperformance und eine nachhaltige, belastbare EBIT-Marge. Erwartet wird ein Umsatz in Höhe von 3,75 bis 4,25 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge vor Sondereffekten zwischen 13,5 und 15,5 Prozent.
Die Sparte Bearings & Industrial Solutions mit ihrem weltweit führenden Portfolio von erfolgskritischen Produkten strebt im Rahmen ihrer Transformation eine deutliche Steigerung von Profitabilität und Cash Flow an. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von 6,75 bis 7,25 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 9 bis 11 Prozent.
Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, sagt: "Ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um unsere strategischen Ambitionen zu erreichen. Unsere Teams sind voll darauf konzentriert, unseren eingeschlagenen Kurs beizubehalten und unsere Ziele zu erreichen. Ein diszipliniertes Performance-Management, eine aktive Steuerung des Portfolios und eine angemessene Reinvestitionsrate werden maßgeblich dazu beitragen, unsere Profitabilität zu verdoppeln, den Free Cash Flow deutlich zu steigern und gleichzeitig Wachstum zu schaffen. Die Verschuldung werden wir, unterstützt durch ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil, weiter reduzieren und unsere Aktionäre über Dividendenausschüttungen auch weiterhin am Unternehmenserfolg beteiligen."
Nachhaltigkeit und Digitalisierung
Strategische Ambitionen bis 2035
"Durch die Nutzung der bewährten technologischen Kompetenzen im Bereich Motion Technology verfolgen wir das Ziel, über Zeit neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen und das Geschäftsportfolio der Schaeffler Gruppe zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Mit diesem Ansatz unterstreichen wir unser Bestreben, Innovationen voranzutreiben und unsere Zukunft aktiv zu gestalten", sagt Klaus Rosenfeld.
Die Hinweise zur Teilnahme am Webcast und zur Präsentation finden Sie unter folgenden Link: Capital Markets Day | Schaeffler Group
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Schaeffler Gruppe - We pioneer motion
Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 115.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.
2198212 16.09.2025 CET/CEST