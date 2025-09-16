Stuttgart (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des LBBW Aktien ESG R (ISIN DE000A0NAUP7/ WKN A0NAUP) ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften, so die Experten von LBBW Asset Management.Um dies zu erreichen, lege der Fonds zu mindestens 50 Prozent in Aktien an, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen seien und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handele und die von Unternehmen stammen würden, die ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept gemäß dem nachfolgendem Abschnitt verfolgen würden. ...

