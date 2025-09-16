Das neue Solarmodul Terracotta 400W von Eurener ist in der Farbe RAL 8001 gestaltet. Der warme Terracotta-Farbton soll sich optimal in die Tonziegeloptik von Kathedralen, ländliche Kirchen und historischen Stadtzentren einfügen. Der spanische Photovoltaik-Hersteller Eurener hat ein neues farbiges Photovoltaik-Modul herausgebracht. Das Terracotta 400-Watt-Photovoltaik-Modul ist in der Farbe RAL 8001 gestaltet, um sich ästhetisch in die Dächer historischer Gebäude wie Kirchen, Klöster oder Altstädte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
