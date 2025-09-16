Am Montag ist ASML dank der deutlichen Kursgewinne an SAP vorbeigezogen und nun der wertvollste Konzern Europas. Auch am Dienstag zählt der Halbleiterausrüster zu den stärksten Werten, die Aktie hat mittlerweile ein neues Jahreshoch erreicht. Schwung geben positive Stimmen von Analystenseite.Nach den enttäuschenden Quartalszahlen zuletzt dürfte das Schlimmste nun hinter ASML liegen, meint etwa Sandeep Deshpande von JPMorgan. Die Nachrichtenlage sollte nun wieder besser werden und die Aktie bleibe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
