Goldfund: Sranan Gold meldet erste Bohrergebnisse vom Tapanahony-Projekt in Suriname

11,5 Meter mit 3,64 g/t Gold in Saprolit durchteuft
Sranan Gold Corp. (CSE: SRAN; FSE & Tradegate: P84) hat die ersten Bohrergebnisse vom Zielgebiet "Randy's Pit" innerhalb des Tapanahony-Projekts in Suriname veröffentlicht. Das Unternehmen durchteufte im Bohrloch 25RADD-001 eine mineralisierte Zone von 11,5 Metern mit durchschnittlich 3,64 Gramm Gold pro Tonne in verwittertem Saprolit. Innerhalb dieser Zone wurde ein hochgradiger Abschnitt von 1,4 Metern mit 21,1 g/t Gold identifiziert.
Das Bohrloch liegt rund 300 Meter nördlich von Randy's Pit sowie 280 Meter nördlich von zuvor gemeldeten hochgradigen Gesteinsproben von bis zu 76,6 g/t Gold. In unmittelbarer Nähe befindet sich zudem ein historisches Bohrloch von Iamgold aus dem Jahr 2012, das ähnliche Mächtigkeiten und Gehalte in Saprolit lieferte.
Bedeutung der Ergebnisse und nächste Schritte
Laut Dr. Dennis LaPoint, EVP Exploration und Corporate Development von Sranan Gold, definieren die bisherigen Bohrergebnisse zusammen mit vorangegangenen Schürfungen einen rund 500 Meter langen goldführenden Korridor im oberflächennahen, verwitterten Gestein. Weitere Bohrungen sollen die Ausrichtung und geologischen Strukturen dieses Trends im frischen Gestein untersuchen. Zusätzlich sind weitere Schürfgräben zur südlichen Erweiterung von Randy's Pit sowie Kernbohrungen im Bereich und nördlich des Ziels geplant.
Die Proben wurden von Filab in Paramaribo, Suriname, untersucht. Für alle Proben mit über 2 g/t Gold wurden Wiederholungsanalysen inklusive gravimetrischer Bestimmungen durchgeführt. Das Unternehmen befolgt dabei gängige QA/QC-Verfahren.
Über Sranan Gold
Sranan Gold Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Tapanahony-Projekt in Suriname, das eine Fläche von rund 29.000 Hektar umfasst und in einem der traditionsreichsten Bergbaugebiete des Landes liegt. Darüber hinaus hält das Unternehmen das Aida-Projekt mit fünf Claims in der Kamloops Mining Division, British Columbia (Kanada).
Risikohinweis & Disclaimer
I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss
Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.
II. Risikoaufklärung
Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.
III. Interessenkonflikte
Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.
Enthaltene Werte: CA85238C1086
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)