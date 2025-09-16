© Foto: Boris Roessler/dpaDie Schweizer Bank UBS erwägt ernsthaft, ihren Hauptsitz aus Zürich in die USA zu verlagern. Hintergrund sind neue, von den Schweizer Behörden vorgeschlagene Kapitalanforderungen,Die Großbank UBS steht angeblich vor einer weitreichenden Entscheidung: Laut einem Bericht der New York Post erwägen die Schweizer, als Reaktion auf strengere Kapitalanforderungen der Regierung in Bern, ihren Hauptsitz in die USA zu verlegen. Führende Manager der Bank sollen bereits Gespräche mit Vertretern der US-Regierung geführt haben, um mögliche Strategien für eine Fusion oder Übernahme einer US-Bank zu erörtern. Die geplanten Kapitalvorschriften sehen vor, dass UBS ihre Puffer gegen Verluste um weitere 26 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE