DJ ABB investiert 110 Millionen US-Dollar in US-Produktion

DOW JONES--ABB stärkt seine Produktion in den USA. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, investiert er 110 Millionen US-Dollar in vier Produktionsstätten. Damit würden knapp 200 neue Arbeitsplätze geschaffen und das erwartete Wachstum in Schlüsselbranchen wie Rechenzentren und Stromnetze unterstützt.

"Diese Investitionen in Höhe von 110 Millionen US-Dollar sind Teil unserer langfristigen Wachstumsstrategie in unserem weltweit größten Markt", sagte CEO Morten Wierod. "Die Nachfrage wird von zentralen Trends getrieben, darunter der steigende Strombedarf durch KI in Rechenzentren, die fortschreitende Netzmodernisierung sowie die Verbesserung der Energieeffizienz und Anlagenverfügbarkeit in Kundenbetrieben - mit dem übergeordneten Ziel der Kostensenkung."

