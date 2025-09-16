DJ Indische Jindal-Gruppe legt Kaufangebot für Thyssenkrupp Steel vor

DOW JONES--Thyssenkrupp hat für seine Stahltochter Steel Europe ein Kaufangebot aus Indien bekommen. Der Ruhrkonzern bestätigte am Dienstag, "ein unverbindliches, indikatives Angebot von Jindal Steel International für den Kauf von Thyssenkrupp Steel Europe erhalten" zu haben. Auch Jindal Steel International erklärte, ein Angebot abgegeben zu haben.

Jindal habe ein zukunftsweisendes Konzept vorgestellt, das dazu beitragen könnte, die Dekarbonisierung finanziell tragbarer zu gestalten, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Der Plan würde die Stahlproduktion in Deutschland sichern und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Das Angebot sehe unter anderem vor, die Direktreduktionsanlage in Duisburg fertigzustellen und dort zusätzlich für mehr als 2 Milliarden Euro Lichtbogenofen-Kapazitäten zu schaffen.

Der Konzernvorstand von Thyssenkrupp erklärte, er werde das Angebot insgesamt prüfen, "insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an unseren Stahl-Standorten".

Von der Gewerkschaft IG Metall hieß es unterdessen, die Arbeitnehmerseite werde den Prozess konstruktiv begleiten.

Thyssenkrupp hat in den vergangenen Jahren mehrfach vergeblich versucht, sein Stahlgeschäft zu verkaufen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 08:41 ET (12:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.