Der Batteriepark mit 240 Megawattstunden Kapazität soll 2027 in Betrieb gehen und Strom aus den vielen Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen der Region zwischenspeichern. Der Projektierer RE. Venture spricht von einer möglichen Erweiterung auf bis zu 480 Megawattstunden. In Kränzlin im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin beginnen demnächst die Vorarbeiten für den bislang größten Batteriespeicher im Netzgebiet des Betreibers Eon Edis. Nachdem der Berliner Projektierer RE. Venture die Baugenehmigung erhalten hat, will er nach eigenen Angaben zwei Umspannwerke für den Anschluss an das 110
