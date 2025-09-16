Vor der am Folgetag anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürften sich die US-Börsen am Dienstag freundlich präsentieren. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn unverändert bei 45.883 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 24.348 Zählern. Damit würde er die jüngste Rekord-Rally ausbauen und auf den zehnten Gewinntag in Folge zusteuern. Der marktbreite S&P 500 dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär