Wien (www.fondscheck.de) - Mit einem neuen Fonds möchte Morgan Stanley Investment Management (MSIM) es Anlegern ermöglichen, konzentriert auf besonders aussichtsreiche Wachstumsfirmen zu setzen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Morgan Stanley Investment Global Stars Fonds (ISIN LU3081335161/ WKN: A41C9C) investiere dazu in ein Portfolio aus 20 bis 50 qualitativ hochwertigen und wachstumsorientierten Unternehmen, wie es in einer Mitteilung heiße. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
