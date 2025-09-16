Tesla ist zurück: Nach einem schwachen Jahresstart hat sich die Aktie seit den April-Tiefs um 85 Prozent erholt und notiert 2025 wieder im Plus. Was steckt hinter der Rallye? Noch im Frühjahr 2025 steckte Tesla in der Sackgasse. Elon Musks Engagement für die Trump-Administration hatte die Marke mitunter in Verruf gebracht. Wegen einer ungewohnten Absatzschwäche in den Kernmärkten folgte der erste Quartalsverlust seit Jahren. Präsident Trumps Zollpläne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE