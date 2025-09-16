Zürich - Der US-Dollar gibt am Dienstag im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank Fed zu den wichtigen Währungen deutlich nach. Zum Schweizer Franken ist die US-Währung nun auch wieder unter die Marke von 79 Rappen abgerutscht. Am späten Nachmittag wird der US-Dollar bei 0,7881 Franken gehandelt und damit mehr als einen halben Rappen tiefer als noch am Vorabend (0,7941). Noch tiefer war er zuletzt Anfang Juli gehandelt worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
