16.09.2025 / 17:45 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Alexandra Nachname(n): Walter

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Paul Nachname(n): Seline Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Die Ehefrau eines Aufsichtsratsmitglieds nimmt am adidas Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teil. Sie hat dazu mit der adidas AG vereinbart, dass ein Prozentsatz von 10% des monatlichen Gehalts, solange sie keine Änderung oder Kündigung ihrer Teilnahme vornimmt, in den Erwerb von Aktien der adidas AG investiert wird, welcher von der adidas AG mit einem Rabatt von 15% auf den Marktpreis gefördert wird. Nach Ablauf eines Quartals erwirbt ein Dienstleister die Aktien der adidas AG. Nach Ablauf der Haltefrist von einem Jahr erhalten die Teilnehmenden von der adidas AG unentgeltlich Matching-Aktien im Verhältnis 1:6. Wird die Berechtigung zum Bezug von Matching-Aktien fällig, werden die Matching-Aktien von der adidas AG am Ende der jeweiligen Haltefrist oder unmittelbar im Anschluss daran dem Aktiendepot gutgeschrieben. Falls die Berechtigung eines Teilnehmenden zum Bezug von Matching-Aktien der Höhe nach nicht vollen Aktien entspricht, erhält der Teilnehmende einen entsprechenden Bruchteil an einer Aktie. Ferner erhalten Teilnehmende für ihre vollen Investment-Aktien und Matching-Aktien Dividenden. Für Bruchteile an Aktien und Matching-Aktien wird eine anteilige Dividende gewährt. Solange der Teilnehmende die Aktien auf dem Aktiendepot belässt, wird die Dividende für diese Aktien nicht in bar ausbezahlt, sondern von der Depotbank (abzüglich Provisionen, Transaktionsgebühren, Steuern und Abgaben) zum Erwerb weiterer Aktien verwendet. Die Gutschrift solcher weiteren Aktien zugunsten des Teilnehmenden erfolgt auf das Aktiendepot, sobald dies im Anschluss an den Erwerb möglich ist. Diese Aktien werden zum Börsenkurs und ohne einen Rabatt erworben. Die Aktien, die durch Reinvestition von Dividenden erworben werden, berechtigen nicht zum Bezug von Matching-Aktien. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

14.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





