Ruhe vor dem Sturm - US FED im Fokus?! FED bestimmt den Handelstag und Ryanair hebt ab!
|23,350
|23,800
|19:26
|23,430
|23,670
|19:27
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:39
|Wizz Air geht, Ryanair will reduzieren: Was heißt das für Flughafen Wien und Passagiere?
|17:55
|13:26
|Ryanair: Der klare Favorit
|Die Aktie von Ryanair konnte im laufenden Börsenjahr bereits deutlich zulegen und zahlreiche neue Rekorde markieren. Derzeit befinden sich die Anteilscheine der größten europäischen Airline in einer...
|09:26
|Ryanair: Neues Allzeithoch erwartet
|Die Aktie von Ryanair konnte im laufenden Börsenjahr bereits deutlich zulegen und zahlreiche neue Rekorde markieren. Derzeit befinden sich die Anteilscheine der größten europäischen Airline in einer...
|09:06
|JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er werde nun vorsichtiger für das Kurzstreckengeschäft der europäischen Fluggesellschaften...
|Kurs
|%
|RYANAIR HOLDINGS PLC
|23,390
|-2,99 %