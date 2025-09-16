© Foto: Christian Schultz/dpaIm Rennen um die nächste Generation von Abnehmpräparaten droht der Branchen-Pionier Novo Nordisk den Anschluss zu verlieren.Novo Nordisk verzeichnete in der letzten Woche (bis zum 5. September) einen Rückgang der Verschreibungen für seine GLP-1-Antidiabetika und Adipositasbehandlungen. Das zeigen Daten von Analysten der UBS. Die Anzahl der neuen Rezepte (NBRx) für Wegovy sank um 17,0 Prozent, während Zepbound sogar einen stärkeren Rückgang von 21,4 Prozent erlebte. Die Daten, die durch den Umstieg von CVS auf bevorzugte Rezepte für Wegovy beeinflusst wurden, zeigen, dass die Erwartungen einer saisonalen Abkühlung und der starken Konkurrenz durch andere Produkte wie Ozempic und Mounjaro …Den vollständigen Artikel lesen ...
