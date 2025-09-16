Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich im Minus geschlossen, wobei der Leitindex kurz vor Handelsschluss nur noch leicht über der Mitte August zurückeroberten Marke von 12'000 Punkten notierte. Vor der am Mittwoch anstehenden Sitzung der US-Notenbank hätten sich die Marktteilnehmer zurückgehalten, hiess es im Handel. Zwar wird eine Lockerung der Geldpolitik erwartet, der weitere Zinspfad bleibt aber mit Unsicherheiten behaftet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
