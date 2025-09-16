Es ist die kurzfristige Schlüsselmarke für die Palantir-Aktie: Um 170 Dollar dreht sich viel - oberes Ende einer Aufwärtskurslücke nach den Zahlen, später Abrisskante nach unten. Und nach der jüngsten Kurserholung hängt der Kurs seit mehr als zwei Handelstagen hier fest. Doch es gibt auch weitere Neuigkeiten.Bei Palantir hat es erneut Bewegung auf der Insider-Seite gegeben. Laut einer frischen SEC-Meldung verkaufte Director Lauren Elaina Friedman Stat am 11. September insgesamt 21.000 Aktien im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
