Am 04. September hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Vonovia ISIN: DE000A1ML7J1 mitgeteilt und so sah der Titel aus: "Trendwende oder weiterer Niedergang? Trading-Chance!" Im Text hatten wir unter anderem geschrieben, dass die Prognose für das Gesamtjahr angehoben wurde, aber wenn man den Chart anschaut, versteht man nicht, warum sich der Kurs aus dem Bereich um 29,00 Euro auf bis zu 25,61 Euro am 03. September ...

