In einem eher verhaltenen Marktumfeld führt die Amazon-Aktie den Dow Jones am Dienstag mit einem Plus von knapp zwei Prozent an. Das E-Commerce- und Cloud-Schwergewicht profitiert dabei von positiven Analystenstimmen. Ein neues Rekordhoch scheint nun nur noch eine Frage der Zeit zu sein.Truist Securities hat das Kursziel für Amazon von 250 auf 270 Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Nachdem mehr als zwei Drittel des dritten Quartals vorbei seien, liege der Konzern beim Umsatz in Nordamerika ...Den vollständigen Artikel lesen ...
