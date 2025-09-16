© Foto: UnsplashAb 2026 schrumpft die Belegschaft im Kölner Ford-Werk deutlich. Die Gewerkschaft und Experten zweifeln an der Zukunftsfähigkeit des Standorts.Der US-Autobauer Ford verschärft seinen Sparkurs in Deutschland. Aufgrund einer schwachen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen will das Unternehmen bis zu 1.000 Arbeitsplätze am Standort Köln abbauen. Ab Januar 2026 stellt das Elektrowerk von einem Zwei-Schicht-Betrieb auf einen Ein-Schicht-Betrieb um. "In Europa bleibt die Nachfrage nach Elektroautos deutlich unter den Erwartungen der Branche", teilte Ford in einer Stellungnahme mit. An der New Yorker Börse zeigte sich die Ford-Aktie zunächst kaum bewegt. Sie notierte zeitweise bei 11,63 US-Dollar (Stand …Den vollständigen Artikel lesen ...
