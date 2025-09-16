Vor der erwarteten Zinssenkung durch die Fed am Mittwoch gab es an der Wall Street leichte Verluste. Der Dow Jones gab mit 0,26 Prozent auf 45.765 Zähler etwas deutlicher nach. Der S&P 500 fiel nach einem Rekord im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 6.608 Punkte und der Nasdaq 100 gab 0,08 Prozent auf 24.274 Punkte nach.Laut FedWatch Tool beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung mittlerweile 100 Prozent. Entsprechend wird der Blick der Anleger wohl vor allem auf das Wording von Notenbank-Chef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär