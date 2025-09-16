Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 17.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3D3A1 | ISIN: SE0018538068 | Ticker-Symbol: VRV
Xetra
16.09.25 | 17:35
2,130 Euro
+2,11 % +0,044
Branche
Software
Aktienmarkt
General Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
VERVE GROUP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VERVE GROUP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,1482,19016.09.
2,1502,18816.09.
Dow Jones News
16.09.2025 23:03 Uhr
391 Leser
Artikel bewerten:
(1)

DJ: Verve Group baut Marktposition in Europa mit Uebernahme von Acardo Group AG deutlich aus

DJ: Verve Group baut Marktposition in Europa mit Uebernahme von Acardo Group AG deutlich aus 

Verve Group baut Marktposition in Europa mit Übernahme von Acardo Group AG deutlich aus 
 
Verve Group baut Marktposition in Europa mit Übernahme von Acardo Group AG deutlich aus 
 ? Übernahme eines führenden Anbieters von digitalen Lösungen zur Kundenaktivierung mit Reichweite von 85 Prozent der 
  deutschen Haushalte, integriert in POS-Systeme in mehr als 5.600 Einzelhandelsgeschäften und Anbieter skalierter 
  Marken-Apps für Einzelhändler 
 ? Acardo ermöglicht es Verve, Shoppable Campaigns über Mobilgeräte, CTV und DOOH durchzuführen und so Impressionen in 
  direkte Kundenreaktionen und messbare Ergebnisse für Demand Side-Kunden umzuwandeln 
 ? Erwarteter Beitrag von rund 15 Millionen Euro zum Umsatz auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 
  2025e mit einem erwarteten EBITDA von rund 6 Millionen Euro, einschließlich signifikanter Synergien nach der 
  Transaktion 
Stockholm, 16. September 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in 
der Werbetechnologiebranche, hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme der Acardo Group AG unterzeichnet, einem 
führenden Anbieter von digitalen Lösungen zur Kundenaktivierung in Deutschland. Durch die Integration in die 
Point-of-Sales-Systeme (POS) von mehr als 5.600 Einzelhandelsgeschäften und in skalierte Marken-Apps für Einzelhändler 
erreicht Acardo 85 Prozent aller Haushalte in Deutschland. Die Plattform des Unternehmens konzentriert sich auf 
Couponing- und Cashback-Lösungen für führende Einzelhändler wie Edeka, Kaufland und Rewe, während sie Transaktionsdaten 
in Echtzeit verarbeitet und im Hintergrund eine vollautomatische Abrechnung gewährleistet. 
 
Durch das starke Netzwerk von Acardo, zu dem über 200 internationale Konsumgütermarken (CPG) wie Unilever, Nestlé und 
Mars sowie Kunden aus den Bereichen Unterhaltung und Gesundheit wie Bayer, Warner Brothers und Beiersdorf gehören, 
gewinnt Verve erheblich an Traktion auf den europäischen Märkten. Mit insgesamt 120 Mitarbeitern bringt Acardo ein 
hochkarätiges Team von 14 erfahrenen Vertriebsexperten für die Region Deutschland in die Verve Group ein, die in den 
letzten Jahren mehrere tausend Verbraucheraktivierungskampagnen durchgeführt haben. 
 
Nach der Übernahme wird Verve die Verbraucheraktivierungsfunktionen von Acardo, einschließlich der 
Coupon-Funktionalität, in alle seine Werbekanäle - Mobile, CTV und DOOH - integrieren und so den Technologietransfer 
weiter vorantreiben. In einem Beispielszenario wird einem Verbraucher in einer App eine mobile Werbung für ein neues 
Produkt angezeigt, er klickt auf die Anzeige und speichert das Angebot sofort in einem mobile Wallet oder einer 
Kundenbindungs-App des Einzelhändlers. Später beim Einkauf kann er es mit einem einzigen Scan einlösen, entweder im 
Laden bei einem Offline-Kauf oder automatisch an der Online-Kasse. Diese reibungslose Customer Journey führt nicht nur 
zu messbaren Conversions und direkten Verbraucherreaktionen, sondern stärkt auch die Markenbindung über wichtige Kanäle 
hinweg, insbesondere über mobile In-App-Anwendungen, die nahtlos mit dem E-Commerce und dem stationären Einzelhandel 
verbunden sind. Die Region Deutschland ist ein wichtiger Wachstumsmarkt mit einem starken Einzelhandels- und 
CPG-Ökosystem. Durch die Übernahme erhält Verve Zugang zu etablierten Einzelhandelsnetzwerken, stärkt seine lokale 
Vertriebsmannschaft und gewinnt einen bewährten Leistungsmotor im Bereich der Verbraucheraktivierung hinzu - eine 
Fähigkeit, die Verves Wertversprechen insbesondere in den Bereichen Konsumgüter und Einzelhandel, auf die sich das 
Unternehmen verstärkt konzentriert, sowie in den Bereichen Gesundheit und Unterhaltung verbessert. Diese Kombination 
versetzt Verve in die Lage, messbare Ergebnisse in großem Maßstab für seine Kunden auf der Nachfrageseite zu erzielen, 
und bietet eine starke Ausgangsbasis für die weitere Expansion in andere wichtige Regionen. 
 
"Mit der Übernahme der Acardo Group erweitern wir Verve um einen technologisch führenden Partner im Bereich der 
Verbraucheraktivierung, der perfekt zu unserer Strategie passt. Acardo stärkt unser internationales Wachstum in Europa 
erheblich, indem es unser Portfolio um innovative Retail-Media-Lösungen erweitert und unser Angebot für neue Kanäle 
ausbaut", betont Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. "Das starke Vertriebsteam von Acardo ist eine besonders 
wertvolle Ergänzung für Verve, da es über ausgezeichnete Verbindungen zu großen Marken und Agenturen verfügt und somit 
unsere Marktposition in Europa weiter ausbauen wird. Darüber hinaus stellt uns Acardo hochwertige Daten zur Verfügung, 
mit denen wir unsere Dienstleistungen noch gezielter und effizienter erbringen können. Dies ist ein wichtiger Schritt 
zur weiteren Festigung der Position von Verve als führende Plattform für datengesteuerte programmatische Werbung in 
Europa."              
 
Acardo wird voraussichtlich einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro auf normalisierter Pro-forma-Basis für das 
Gesamtjahr 2025e mit einem erwarteten EBITDA von rund 6 Millionen Euro beitragen. Der Gesamtkaufpreis von 24,5 
Millionen Euro entspricht einem EBITDA-Multiple von etwa 6 x EBITDA vor Synergien bzw. etwa 4 x EBITDA nach Synergien. 
Vor dem Hintergrund des technologischen Setups von Acardo wird die nahtlose Integration der Technologie des 
Unternehmens bei unveränderter Managementstruktur keine technologische Integration erfordern. Die Transaktion soll am 
1. Oktober 2025 abgeschlossen werden und sieht eine Barzahlung in Höhe von 17,2 Millionen Euro bei Abschluss sowie eine 
zusätzliche aufgeschobene Barzahlung in Höhe von 7,3 Millionen Euro 12 Monate nach Abschluss vor. 
 
Angesichts des Konsolidierungsdatums und der Tatsache, dass das Management davon ausgeht, dass sich die Synergieeffekte 
ab Januar 2026 voll entfalten werden, wird erwartet, dass die Akquisition im Jahr 2025 einen Beitrag von etwa 3,5 bis 
4,5 Millionen Euro zum Umsatz und 0,9 bis 1,2 Millionen Euro zum EBITDA der Verve-Gruppe leisten wird. Die offizielle 
Prognose für das Jahr 2025 bleibt unverändert, da sie, wie bereits angegeben, keine Auswirkungen potenzieller M& 
A-Transaktionen während des Jahres berücksichtigt. 
 
Für weitere Informationen zur weiteren operativen Strategie von Verve im Hinblick auf die Übernahme der Acardo Group AG 
wird das Unternehmen am Donnerstag, den 18. September, um 9:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz für Analysten, 
institutionelle Investoren und Pressevertreter veranstalten. Um sich für diese Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie 
bitte den folgenden Weblink: https://live.events.inderes.com/press-conference-september-2025/register. Eine 
Aufzeichnung der Videokonferenz wird im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite von Verve unter https:// 
investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ öffentlich zugänglich gemacht. 
 
Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com. 
 
Kontakt: 
 
Ingo Middelmenne 
Head of European Investor Relations 
+49 174 90 911 90 
ingo.middelmenne@verve.com 
 
Sören Barz 
VP Corp. Communications & Strategic Initiatives 
+49 170 376 9571 
soeren.barz@verve.com 
 
Über Verve 
 
Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die 
digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner 
Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden 
und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie 
Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr 
Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen 
Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung 
und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 
2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in 
Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die 
Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: 
VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende 
Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth 
Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se. 

Treffen Sie Verve auf folgenden kommenden Konferenzen und Roadshows 
 
22.09.2025  Berenberg & GS German Corporate Conference  Munich, Germany 
 
23./24.09.2025  Baader Investment Conference       Munich, Germany 
 
08.10.2025  GBC 16th International Investment Forum                   virtual 
 
13.11.2025  Pareto Nordic TechSaaS Conference                  Stockholm, Sweden

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.