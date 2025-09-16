NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Elektronikkonzern habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr bekräftigt, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen rechneten demnach mit einer Verbesserung im Bereich Industrieautomation im zweiten Halbjahr und bekräftigten ihre Zuversicht hinsichtlich der Margenentwicklung des Gesamtkonzerns. In den längerfristigen Kommentaren des Managements seien die umfassenderen Wachstumschancen hervorgehoben worden, darunter ein anhaltendes zweistelliges Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren./rob/la/nas



