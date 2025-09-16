Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 septembre/September 2025) - Hertz Energy Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every two point five (2.5) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 9,904,671 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on September 18, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

_________________________________

Hertz Energy Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque deux virgule cinq (2,5) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 9 904 671 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 18 septembre 2025. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: Le 19 SEPT 2025 Record Date/Date d'Enregistrement: Le 19 SEPT 2025 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 19 SEPT 2025 Symbol/Symbole: HZ NEW/NOUVEAU CUSIP: 42804X 30 5 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 42804X 30 5 8 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 42804X206/CA42804X2068

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)