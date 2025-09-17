EQS-News: Formycon AG
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
Pressemitteilung // 17. September 2025
Horus Pharma wird Zweitvermarktungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203 unter der Marke Baiama® in ausgewählten europäischen Ländern
Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") gibt bekannt, dass die Klinge Biopharma GmbH ("Klinge"), Lizenznehmer und exklusiver Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea®1-Biosimilar FYB203 (Aflibercept), eine zusätzliche, semi-exklusive Lizenzvereinbarung mit Horus Pharma ("Horus") über die Vermarktung von FYB203/Baiama®2 in ausgewählten europäischen Ländern geschlossen hat. Diese folgt auf die im Januar mit der Teva Pharmaceuticals International GmbH ("Teva") geschlossene semi-exklusive Vermarktungspartnerschaft für FYB203/AHZANTIVE®3 in weiten Teilen Europas und Israel.
Im Rahmen der Vereinbarung mit Horus erhält Klinge Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen sowie Beteiligungen am Nettoumsatz. Formycon wird an allen Zahlungen an Klinge, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, mit einem Prozentsatz im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich beteiligt. Darüber hinaus wird Formycon im Auftrag von Klinge die Lieferkette für FYB203 koordinieren und zusätzliche Servicezahlungen sowie eine volumenabhängige Gewinnbeteiligung für die kommerzielle Marktversorgung erhalten.
Aflibercept wird zur Behandlung schwerer Netzhauterkrankungen, wie der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) eingesetzt, der häufigsten Ursache für starke Sehbeeinträchtigungen und Erblindung bei Patienten über 60 Jahren in Europa und Nordamerika.
Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir Horus Pharma, einen renommierten Spezialisten für Augenheilkunde, in den Kreis unserer hervorragenden Vertriebspartner aufnehmen konnten. Horus wird Baiama® in seinem Heimatmarkt Frankreich sowie in weiteren ausgewählten europäischen Ländern vermarkten. Dabei kommt Baiama® als Zweitmarke neben AHZANTIVE® auf den Markt. Unser Partner Teva, der bereits unser Lucentis®4-Biosimilar Ranivisio®5 erfolgreich vermarktet, wird AHZANTIVE® europaweit einführen. Mit unserer Zwei-Marken-Partner-Strategie streben wir eine bestmögliche therapeutische Abdeckung an, um das hohe Marktpotenzial in Europa voll auszuschöpfen."
Horus Pharma ist das zweitgrößte unabhängige ophthalmologische Unternehmen in Frankreich und zählt zu den führenden Akteuren in Europa. Seit mehr als 20 Jahren ist das Pharmaunternehmen für sein Know-how in der Entwicklung konservierungsmittelfreier Produkte in der Augenheilkunde bekannt. Dank einer nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungspolitik verbessert Horus Pharma das tägliche Leben von Patienten durch die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten für alle Bereiche der Augengesundheit.
Im Juni 2024 wurde das Aflibercept-Biosimilar FYB203 von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Im Januar 2025 folgte die Zulassung durch die Europäische Kommission unter den Markennamen AHZANTIVE® und Baiama®.Einen Monat später erhielt FYB203 auch die Marktzulassung durch die britische MHRA.6
1) Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Alira Health hat Klinge und Formycon bei der Transaktion mit Horus Pharma
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
Über Horus Pharma
Weitere Informationen finden Sie unter www.horus-pharma.com
Über Biosimilars:
Kontakt:
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Disclaimer:
17.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Telefon:
|089 864667 100
|Fax:
|089 864667 110
|Internet:
|www.formycon.com
|ISIN:
|DE000A1EWVY8
|WKN:
|A1EWVY
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2198384
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2198384 17.09.2025 CET/CEST