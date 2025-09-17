© Foto: Charlie Riedel - AGoldman Sachs sieht für den US-Schokoladenhersteller erhebliches Kurspotenzial. Die Analystin verweist auf verbesserte Marktanteile und starke Preismacht.Die Aktien von Hershey könnten vor einer deutlichen Erholungsrallye stehen. Goldman Sachs hat das Papier des traditionsreichen US-Schokoladen- und Kakaoproduzenten am Dienstag in einer überraschenden Entscheidung gleich doppelt hochgestuft - von "Sell" auf "Buy". Gleichzeitig erhöhte die Investmentbank ihr Kursziel von 170 auf 222 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 19 Prozent. "Nach mehreren Prognosesenkungen im vergangenen Jahr sehen wir nun ein attraktives Chance-Risiko-Profil für die Aktie", schrieb Analystin …Den vollständigen Artikel lesen ...
