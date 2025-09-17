Bioxyne strebt bis zu 75 Millionen AUD Umsatz im Geschäftsjahr 2026 an - Durchbruch in Europa stärkt Wachstum

Anzeige / Werbung

Bioxyne Limited (ISIN: AU000000BXN6) veröffentlichte am 29. August seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz zwischen 65 Millionen AUD (36 Millionen Euro) und 75 Millionen AUD (42 Millionen Euro). Der EBITDA wird im Bereich von 11,5 Millionen AUD (6,4 Millionen Euro) bis 13,5 Millionen AUD (7,56 Millionen Euro) erwartet.

Der positive Ausblick wird durch starkes Wachstum im Bereich medizinisches Cannabis getragen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) baut ihre Präsenz auf dem australischen Markt weiter aus. Laut Unternehmensangaben plane man ein "anhaltendes Wachstum des australischen Geschäfts mit medizinischem Cannabis durch neue Vertragsabschlüsse und eine Erhöhung der prognostizierten Bestellmengen durch bestehende Kunden".

Inländische Verträge stärken das Kerngeschäft

Bioxyne's Wachstum ist keine bloße Zukunftsvision - es ist bereits vertraglich abgesichert. Das Unternehmen hat neue Fertigungs- und Lieferverträge mit führenden australischen Distributoren und Kliniken abgeschlossen. Die Unternehmensführung betont, dass BLS dadurch in der Lage sei, die steigende Inlandsnachfrage zu nutzen und seine Rolle in der australischen Wertschöpfungskette für medizinisches Cannabis weiter zu festigen.

Die "Umsetzung neuer Fertigungs- und Lieferverträge mit großen australischen Distributoren und Kliniken" soll im Geschäftsjahr 2026 die Umsätze und den operativen Maßstab weiter erhöhen.

Markteintritt in Deutschland als Wendepunkt für internationales Wachstum

Ein zentrales Element der Prognose ist Bioxyne's offizieller Eintritt in den deutschen Markt - einen der vielversprechendsten Cannabismärkte Europas. Das Unternehmen hat einen ersten Vertrag im Wert von 5,8 Millionen AUD abgeschlossen, für den bereits erste Bestellungen eingegangen sind. Das Auftragsvolumen wurde bereits erweitert: Die ursprünglich geplante erste Lieferung von 580 kg wurde auf 1.550 kg erhöht. Die erste Lieferung ist für September 2025 geplant, mit einer zweiten Lieferung im November.

Diese schnelle Skalierung in einem neuen Markt könnte sich als entscheidender Ertragstreiber für Bioxyne im Jahr 2026 und darüber hinaus erweisen.

Produktionsdynamik aus dem Geschäftsjahr 2025 wirkt nach

Bioxyne's positive Prognose fußt auf einer starken operativen Leistung im vorangegangenen Geschäftsjahr. Im FY2025 war die Auftragsfertigung der Hauptwachstumstreiber. Der Umsatz war nahezu gleichmäßig aufgeteilt zwischen Pastillen, Blütenverpackung und Flüssigkeiten (einschließlich Vapes und oral-mukosale Öle). Alle Produktkategorien trugen signifikant zum Gesamtumsatz bei.

Für FY2026 erwartet Bioxyne eine Ausweitung des Wiederverkaufs von Cannabis-API und GMP-verpackten Endprodukten. Man sei überzeugt, dass diese "wesentlich zum Wachstum in FY26 beitragen" werden.

Ausrichtung auf Nachfrage in Großbritannien und der EU

Über Australien und Deutschland hinaus sieht Bioxyne klare Expansionsmöglichkeiten in Großbritannien und der EU. Das Unternehmen betont in seiner Prognose, dass es "für erhebliches Wachstum im Geschäftsjahr 2026 positioniert" sei, was auf die weitere Expansion in Australien sowie den Eintritt in neue wachstumsstarke Märkte wie das Vereinigte Königreich, Deutschland und andere EU-Länder zurückzuführen sei.

Wenn diese Strategie erfolgreich umgesetzt wird, könnte sie neue, wiederkehrende Einnahmequellen in einigen der weltweit am strengsten regulierten, aber zugleich vielversprechendsten Märkte für Cannabis und psychotrope Arzneimittel erschließen.

Globale Markenstärke und Direktvertrieb stützen Wachstumsperspektiven

International hält BLS die Rechte an der Marke Dr Watson, die in wichtigen Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Japan, Australien und Neuseeland vertreten ist. Die Marke ist bekannt für cannabisbasierte Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Pilze, Nootropika sowie verschreibungspflichtige Medikamente.

Über die Markenrechte hinaus betreibt das Unternehmen internationale Aktivitäten in den Bereichen Auftragsfertigung, Großhandel mit Cannabinoid-Extrakten und White-Label-Produktion für Gesundheitsmarken. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet an neuartigen Medikamenten, während die Konsumgüter über direkte Online-Kanäle und Großhandel verkauft werden.

Diese Aktivitäten werden durch ein starkes Exportmodell unterstützt, das auf die Lieferung von medizinischen Cannabisprodukten und Fertigungsdienstleistungen an den britischen und europäischen Markt ausgerichtet ist.

__________

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

Enthaltene Werte: AU000000BXN6