Europas Cannabis-Wachstum: Chancen für Curaleaf und Bioxyne?

Der europäische Cannabismarkt befindet sich aktuell in einer deutlichen Wachstumsphase, getrieben vor allem durch die zunehmende Legalisierung und Ausweitung medizinischer Programme. Marktanalysten erwarten bis 2030 jährliche Wachstumsraten zwischen 18% und 25%, wobei Deutschland als größter Markt gilt und mehrere weitere Länder ihre Regulierungen anpassen. Neben dem medizinischen Bereich gewinnt auch der Freizeitkonsum ("adult use") an Bedeutung, während der illegale Markt weiterhin beträchtlich bleibt. Insgesamt bietet der Sektor attraktive Wachstumsperspektiven, ist jedoch stark von regulatorischen Entwicklungen und Marktfragmentierung geprägt.

Mit starkem Umsatzmomentum und einem strategischen Einstieg in den deutschen Markt sind Bioxyne und Curaleaf gut positioniert, um von der fortschreitenden Legalisierung und der kommerziellen Expansion von Cannabis auf den globalen Märkten zu profitieren.

Ein Aufschwung im Bereich der alternativen Medizin

So hat sich die australische Bioxyne (ISIN: AU000000BXN6) auf probiotische Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel und medizinisches Cannabis spezialisiert. Der australische Hersteller alternativer Arzneimittel konnte jüngst seine eigenen Finanz-Prognosen übertreffen und im Geschäftsjahr 2025 einen ungeprüften Umsatz von 29,3 Millionen AUD erzielen - 1,3 Millionen AUD mehr als erwartet. Das Ergebnis war durch ein starkes viertes Quartal getragen, in dem 9,5 Millionen AUD umgesetzt wurden - über 200% mehr als im Vorjahr und 33% mehr als im dritten Quartal. Der Großteil der Einnahmen stammt aus der Breathe Life Sciences-Sparte, deren in Brisbane ansässige Produktionsstätte medizinisches Cannabis, MDMA und Psilocybin herstellt - ein wachsendes Portfolio, das das Unternehmen an die Schnittstelle von pharmazeutischer Innovation und Wellness positioniert.

Expansion in Europas größten Markt

Geschäftsführer Sam Watson erklärte, dass das Unternehmen seinen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2026 fortsetzen werde - getragen durch eine Expansion auf dem heimischen Markt und International. Im Zentrum dieser Strategie steht Bioxynes Eintritt in Deutschland, den größten und am stärksten regulierten Cannabismarkt Europas, über eine Produktions- und Liefervereinbarung im Wert von 5,6 Millionen AUD mit Farmakem und Adrex Pharmaceuticals.

Watson bezeichnete die Partnerschaft als wichtigen Meilenstein, der "das Wachstum im Geschäftsjahr 2026 untermauern" werde. Er ergänzte, dass "die anfängliche Belieferung aus Australien erfolgen wird, bis Produktionskapazitäten in der EU und im Vereinigten Königreich aufgebaut sind." Zudem würden weitere Verträge in Europa und Australien verhandelt, die die Position des Unternehmens im sich rasch liberalisierenden Markt für medizinisches Cannabis stärken sollen.

Auf der globalen Cannabis-Welle

Bioxynes Schritt erfolgt in einer Phase, in der die globale Cannabisbranche wieder verstärktes Anlegerinteresse erfährt. In den Vereinigten Staaten stieg die Marktstimmung deutlich, nachdem politische Entscheidungsträger ihre Unterstützung für eine Neubewertung von Marihuana auf Bundesebene signalisierten - eine Entwicklung, die großen US-Unternehmen wie Curaleaf Holdings (ISIN: CA23126M1023) Auftrieb verschaffte, deren Aktienkurs 2025 kräftig gestiegen ist.

Curaleaf ist inzwischen in 17 US-Bundesstaaten und 15 internationalen Märkten tätig, wobei das Auslandsgeschäft bis Jahresende zu den drei größten Umsatzträgern gehören dürfte. Deutschland hat sich dabei zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt: Die Zahl der registrierten Patienten für medizinisches Cannabis stieg innerhalb eines Jahres von 150.000 auf 1,2 Millionen - begünstigt durch weitreichende regulatorische Reformen. Zudem erhielt Curaleaf kürzlich eine Lizenz für den Eintritt in den aufstrebenden türkischen Markt für medizinisches Cannabis.

Ausblick: Wachstum und Glaubwürdigkeit

Für Bioxyne bietet dieses globale Momentum ein günstiges Umfeld. Der frühe Eintritt in die europäische Lieferkette für medizinisches Cannabis - kombiniert mit der in Australien aufgebauten Produktionskompetenz - verschafft dem Unternehmen eine starke Ausgangsposition, um von steigender Nachfrage und zunehmender regulatorischer Klarheit zu profitieren.

Für Curaleaf wird das kommende Jahr maßgeblich von regulatorischem Fortschritt und internationaler Expansion geprägt sein. Mit Aktivitäten in Nordamerika, Europa und der Türkei ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach medizinischem Cannabis zu profitieren, während sich in Europa der Zugang erweitert und in den USA die Gesetzgebung weiterentwickelt.

Gemeinsam zeigen Bioxyne und Curaleaf, wie etablierte und aufstrebende Akteure sich mit dem weltweiten Wandel hin zu legalisiertem medizinischem Cannabis und regulierten Psychedelika positionieren.

Enthaltene Werte: CA23126M1023,AU000000BXN6