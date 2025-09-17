© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Aktie von Warner Bros. Discovery könnte kräftig einbüßen, falls eine Übernahme durch Paramount Skydance scheitert. Davor warnt jedenfalls die US-Investmentbank TD Cowen. Die Details. Die Aktien von Warner Bros. Discovery (WBD) könnten schnell wieder unter Druck geraten, sollte die Übernahme durch Paramount Skydance nicht zustande kommen, warnt TD Cowen. Analysten der US-Investmentbank hatten die Aktie in dieser Woche von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft Die Aktie von Warner Bros. Discovery ist in diesem Monat um über 67 Prozent gestiegen, nachdem CNBC berichtet hatte, dass Paramount Skydance zusammen mit einer Investmentbank ein Übernahmeangebot vorbereite. Auch die Aktien von …Den vollständigen Artikel lesen ...
