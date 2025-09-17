Hongkong - Forscher der Hong Kong Polytechnic University haben ein neues Nachweisverfahren für Mikroplastik in beispielsweise Abwässern entwickelt, wobei die schädlichen Partikel aufgrund von Fluoreszenz grün aufleuchten. Leuchtende BiofilmeDas schafft das Team um Song Lin Chua mithilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen. Der lebende Sensor klammert sich selbstständig an Mikropartikel und beginnt spontan damit, grünes Licht zu emittieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
