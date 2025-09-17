Bern - Das von der Schweiz und anderen Efta-Staaten unterzeichnete Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten ist laut dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse bedeutend. Es sei für viele exportorientierte Unternehmen ein «wichtiger Lichtblick», schrieb der Verband. Mit dem Abkommen stärke die Schweiz ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu einer dynamischen Wachstumsregion mit insgesamt rund 270 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, schrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab