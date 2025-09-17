Zürich - Der Dollar hat vor der Fed-Zinssitzung am Mittwochabend klar geschwächelt. Sowohl gegenüber dem Euro als auch zum Franken verlor der Greenback im Vergleich zum Vortag recht deutlich an Wert. Die Fed-Zinssitzung dürfte laut Commerzbank eine der spannendsten seit langer Zeit werden und berge - auch wenn eine Senkung um 25 Basispunkte (BP) eingepreist sei - einiges an Überraschungspotenzial. Denn zum einen gebe es durchaus ein Restrisiko eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
