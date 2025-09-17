DJ Nordex erhält Auftrag über 112 MW aus Ecuador
DOW JONES--Nordex hat erstmals einen Auftrag aus Ecuador erhalten. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, hat ein namentlich nicht genannter Projektentwickler 19 Turbinen des Typs N149/5.X für einen Windpark im Süden des Landes bestellt. Die Installation der ersten Anlage ist für Oktober 2026 und die Inbetriebnahme des Windparks, der 112 Megawatt (MW) Leistung liefern wird, für März 2027 geplant.
