Der Energieversorger Rheinenergie hat die Wärmeversorgung eines Bestandsquartiers im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen auf Wärmepumpen und Photovoltaik umgestellt. Das Projekt soll Verbrauchsdaten liefern, die in Strategien und Geschäftsmodelle für die Dekarbonisierung der Nahwärmeversorgung einfließen sollen. Seit Oktober 2024 läuft das Forschungsprojekt D2HeaTEC. Die Projektpartner, darunter auch die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW), werden bis Ende 2027 daran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver