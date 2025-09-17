ADX Energy im Fokus: Auctus Advisors sieht Milliardenpotenzial vor Sizilien

Anzeige / Werbung

Ein Gasprojekt vor der Küste Siziliens rückt ADX Energy zunehmend ins Zentrum des Analystenradars. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Gebiet mit strategisch günstiger Lage, Nähe zur TransMed-Pipeline und günstigen Förderbedingungen. Laut dem Analystenhaus Auctus Advisors LLP sei bei erfolgreicher Entwicklung ein Aktienkurs von bis zu 0,30 AUD denkbar, aktuell notiert die Aktie bei rund 0,03 AUD. Das entspräche einer Verzehnfachung und damit dem, was Börsianer einen klassischen "Tenbagger" nennen.

Ein Gasprojekt vor der Küste Siziliens rückt ADX Energy zunehmend ins Zentrum des Analystenradars. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Gebiet mit strategisch günstiger Lage, nähe zur TransMed-Pipeline und günstigen Förderbedingungen. Laut dem Analystenhaus Auctus Advisors LLP sei bei erfolgreicher Entwicklung ein Aktienkurs von bis zu 0,30 AUD denkbar, aktuell notiert die Aktie bei rund 0,03 AUD. Das entspräche einer Verzehnfachung und damit dem, was Börsianer einen klassischen "Tenbagger" nennen.

Erste Offshore-Gasoffensive statt Ölstrategie

ADX Energy verfolge laut einer Analyse von Auctus Advisors LLP eine strategische Neuausrichtung und konzentriere sich zunehmend auf Gasprojekte. Das zentrale Vorhaben sei das Erkundungsgebiet C.R150.AU, das sich in flachen Gewässern vor der Westküste Siziliens befinde. Dort habe das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung über seine Tochtergesellschaft Audax Energy S.r.l. gesichert. Der Standort liege rund 50 Kilometer von einer möglichen Anbindung an die TransMed-Pipeline entfernt, die algerisches Gas nach Europa transportiere. Laut Einschätzung der Analysten stelle diese Nähe zur Infrastruktur einen entscheidenden Vorteil für eine zukünftige Vermarktung dar.