ADX Energy im Fokus: Auctus Advisors sieht Milliardenpotenzial vor Sizilien

Anzeige / Werbung
Ein Gasprojekt vor der Küste Siziliens rückt ADX Energy zunehmend ins Zentrum des Analystenradars. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Gebiet mit strategisch günstiger Lage, Nähe zur TransMed-Pipeline und günstigen Förderbedingungen. Laut dem Analystenhaus Auctus Advisors LLP sei bei erfolgreicher Entwicklung ein Aktienkurs von bis zu 0,30 AUD denkbar, aktuell notiert die Aktie bei rund 0,03 AUD. Das entspräche einer Verzehnfachung und damit dem, was Börsianer einen klassischen "Tenbagger" nennen.
Ein Gasprojekt vor der Küste Siziliens rückt ADX Energy zunehmend ins Zentrum des Analystenradars. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Gebiet mit strategisch günstiger Lage, nähe zur TransMed-Pipeline und günstigen Förderbedingungen. Laut dem Analystenhaus Auctus Advisors LLP sei bei erfolgreicher Entwicklung ein Aktienkurs von bis zu 0,30 AUD denkbar, aktuell notiert die Aktie bei rund 0,03 AUD. Das entspräche einer Verzehnfachung und damit dem, was Börsianer einen klassischen "Tenbagger" nennen.
Erste Offshore-Gasoffensive statt Ölstrategie
ADX Energy verfolge laut einer Analyse von Auctus Advisors LLP eine strategische Neuausrichtung und konzentriere sich zunehmend auf Gasprojekte. Das zentrale Vorhaben sei das Erkundungsgebiet C.R150.AU, das sich in flachen Gewässern vor der Westküste Siziliens befinde. Dort habe das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung über seine Tochtergesellschaft Audax Energy S.r.l. gesichert. Der Standort liege rund 50 Kilometer von einer möglichen Anbindung an die TransMed-Pipeline entfernt, die algerisches Gas nach Europa transportiere. Laut Einschätzung der Analysten stelle diese Nähe zur Infrastruktur einen entscheidenden Vorteil für eine zukünftige Vermarktung dar.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)