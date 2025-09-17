Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 17.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 875366 | ISIN: AU000000ADX9 | Ticker-Symbol: GHU
Tradegate
17.09.25 | 09:27
0,017 Euro
+13,33 % +0,002
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
ADX ENERGY LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADX ENERGY LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0150,01709:31
0,0160,01709:28
axinocapital.de
17.09.2025 08:37 Uhr
157 Leser
Artikel bewerten:
(1)

ADX Energy im Fokus: Auctus Advisors sieht Milliardenpotenzial vor Sizilien

Anzeige / Werbung

Ein Gasprojekt vor der Küste Siziliens rückt ADX Energy zunehmend ins Zentrum des Analystenradars. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Gebiet mit strategisch günstiger Lage, Nähe zur TransMed-Pipeline und günstigen Förderbedingungen. Laut dem Analystenhaus Auctus Advisors LLP sei bei erfolgreicher Entwicklung ein Aktienkurs von bis zu 0,30 AUD denkbar, aktuell notiert die Aktie bei rund 0,03 AUD. Das entspräche einer Verzehnfachung und damit dem, was Börsianer einen klassischen "Tenbagger" nennen.

Ein Gasprojekt vor der Küste Siziliens rückt ADX Energy zunehmend ins Zentrum des Analystenradars. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Gebiet mit strategisch günstiger Lage, nähe zur TransMed-Pipeline und günstigen Förderbedingungen. Laut dem Analystenhaus Auctus Advisors LLP sei bei erfolgreicher Entwicklung ein Aktienkurs von bis zu 0,30 AUD denkbar, aktuell notiert die Aktie bei rund 0,03 AUD. Das entspräche einer Verzehnfachung und damit dem, was Börsianer einen klassischen "Tenbagger" nennen.

Erste Offshore-Gasoffensive statt Ölstrategie

ADX Energy verfolge laut einer Analyse von Auctus Advisors LLP eine strategische Neuausrichtung und konzentriere sich zunehmend auf Gasprojekte. Das zentrale Vorhaben sei das Erkundungsgebiet C.R150.AU, das sich in flachen Gewässern vor der Westküste Siziliens befinde. Dort habe das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung über seine Tochtergesellschaft Audax Energy S.r.l. gesichert. Der Standort liege rund 50 Kilometer von einer möglichen Anbindung an die TransMed-Pipeline entfernt, die algerisches Gas nach Europa transportiere. Laut Einschätzung der Analysten stelle diese Nähe zur Infrastruktur einen entscheidenden Vorteil für eine zukünftige Vermarktung dar.

ADX-Energy-Explorationsgebiet C.R 150.AU vor der Küste Siziliens mit direkter Nähe zur TransMed-Pipeline

Gas statt Öl: Projektgebiet mit historischer Vorarbeit

Das Erkundungsgebiet habe in der Vergangenheit vor allem durch das Nilde-Ölfeld Aufmerksamkeit erhalten. Inzwischen liege der Fokus jedoch auf Erdgas. Grundlage für diese Neuausrichtung sei laut Management die Auswertung historischer Daten. So seien in der Bohrung Nilde-2 in Tiefen von 512, 657 und 812 Metern Gasspuren festgestellt worden - obwohl ursprünglich tiefere Ölschichten im Visier standen. Die geologischen Zielstrukturen seien vergleichbar mit benachbarten Vorkommen, die bereits erfolgreich erschlossen wurden. Laut Auctus weise das Gestein eine sehr hohe Porosität von über 30 Prozent auf, was für hohe Produktionsraten spreche.

Besonders relevant sei der regionale Kontext: Unweit des Lizenzgebiets sei 2024 die "Gemini"-Entdeckung von ENI und Energean gemacht worden, mit einem geschätzten Volumen von rund 100 Milliarden Kubikfuß (bcf). Die nahegelegene Argo-Cassiopea-Infrastruktur, die seit August 2024 in Betrieb sei, eröffne Möglichkeiten zur raschen Anbindung weiterer Funde.

Auctus: Entwicklung wirtschaftlich äußerst attraktiv

Das Analysehaus Auctus Advisors LLP schätze das Potenzial der Lizenz als erheblich ein. Ein Szenario mit drei Feldern und sechs Produktionsbohrungen auf insgesamt 300 bcf könne laut Unternehmensangaben bei Investitionen von rund 380 Millionen US-Dollar einen nicht abdiskontierten freien Cashflow von rund 1,6 Milliarden US-Dollar generieren. Dies entspreche einem rechnerischen Wert von etwa 4,00 AUD je Aktie. Die Fördervoraussetzungen gelten als vorteilhaft: Die Wassertiefe sei gering, die Bohrziele lägen unterhalb von 1.300 Metern, und der Landanschluss sei technisch machbar.

Zum aktuellen Stand gehe ADX Energy von fünf identifizierten Zielen mit insgesamt 369 bcf aus (Best Case). Eine optimistische Schätzung im P10-Szenario sehe sogar 772 bcf als möglich an. Durch weitere seismische Reanalysen und neue externe Vergleichsdaten solle sowohl die Anzahl an Zielstrukturen als auch die Porositätsannahmen signifikant verbessert werden.

Erwarteter Umsatz- und Cashflow-Potenzial des ADX Energy Gasprojekts vor Sizilien im Erfolgsfall. Quelle: ADX Energy Investor Presentation vom 11. September 2025

Rahmenbedingungen und Hauptrisiken

Auctus identifiziere das Hauptrisiko im Projekt nicht in der Geologie, sondern in der kommerziellen Realisierbarkeit der Förderung. Aufgrund der günstigen Tiefe und Küstennähe seien jedoch niedrigere Produktionskosten zu erwarten. Zudem biete Italien ein förderfreundliches Umfeld: Die staatliche Abgabe liege bei lediglich 10 Prozent, der Unternehmenssteuersatz betrage 27,5 Prozent - beides trage zur wirtschaftlichen Attraktivität bei.

Ausblick: Seismik, Partner und Bohrvorbereitung

Das Management rechne mit einer deutlichen Ausweitung der Ressourcenbasis durch seismische Reprozessierung. Zudem seien Partnerschaften für die Entwicklung wahrscheinlich. Analyst Stephane Foucaud gehe davon aus, dass das Projekt mittelfristig ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie werden könnte. Das Kursziel liege weiterhin bei 0,30 AUD je Aktie. Weitere Fortschritte - etwa in Form von neuen Bohrzielen oder ersten Genehmigungen - würden im Laufe der nächsten Quartale erwartet.

Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Es handelt sich um eine Zusammenfassung der Einschätzungen von Auctus Advisors LLP und ADX Energy

Jetzt den Analysten-Report herunterladen

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XC0009677409,XD0002745517,AU000000ADX9

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.